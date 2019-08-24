الأردن توقع بروتوكولا هاما مع العراق

2019/08/24 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد وقعت هيئة الطاقة الذرية الأردنية ووزارة التعليم العالي، السبت، بروتوكول تعاون في مجال بحوث الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وإنتاج النظائر المشعة.وأفادت وكالة “بترا” الرسمية، وتابعتها /المعلومة/، بأن رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، خالد طوقان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا العراقي، قصي عبد الوهاب السهيل، وقعا بروتوكول تعاون في مجال البحوث […]

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