حريق امام وزارة الصناعة.. وفرق الإطفاء تنقذ عائلة من السنة اللهب {صور}

2019/08/24 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اندلع حريق في مخزن للأدوات الاحتياطية مقابل وزارة الصناعة والمعادن في بغداد.

وذكرت مديرية الدفاع المدني العامة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" رجال الدفاع المدني يتمكنوا من اخماد حادث حريق نشب داخل مخزن الادوات الاحتياطية متخذ في سرداب عمار مكونة من اربع طوابق تحتوي على شقق سكنية في منطقة ساحة الطيران مقابل وزارة الصناعة والمعادن".وأضافت" أذ تمكنت فرقنا من انقاذ ثلاث افراد من عائلة واحدة مع اخلاء جميع العوائل الساكنة من تلك العمارة بالتزامن مع السيطرة وتطويق نيران الحريق وانهاء الحادث بمهنية وكفاءة عالية والذي حال دون ووقوع إصابات بشرية".انتهى

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