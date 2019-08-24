2019/08/24 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تغلب نادي يوفنتوس على نظيره بارما بهدف دون رد، اليوم السبت، على ملعب إينيو تارديني، في إطار الجولة الأولى من عمر الدوري الإيطالي.

أحرز جورجيو كيليني قائد يوفنتوس، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.وحصد البيانكونيري أول 3 نقاط في مشواره نحو الدفاع عن لقبه، بينما فشل بارما في الحصول على نقطة ليصبح رصيده خاليًا من النقاط.



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوز صعب ليوفنتوس على بارما) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوز صعب ليوفنتوس على بارما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).