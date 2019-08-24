2019/08/24 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الوزارة الخارجية الإيرانية عن وضع “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” الاميركية ومديرها “مارك دوبوويتس”على لائحة الحظر.وقالت الخارجية الإيرانية في بيان اصدرته مساء السبت بأن ادراج هذه المؤسسة الاميركية ومديرها على لائحة الحظر يأتي بسبب دورها في الارهاب الاقتصادي على بلادنا.واضاف البيان: ادراج هذه المؤسسة ومديرها يأتي في اطار قانون التصدي لانتهاكات حقوق الانسان …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تضع مؤسسة إمريكية على لائحة الحظر النعيم نيوز.

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