مجلس الأعمال الوطني العراقي يقترح حلاً لأزمة الكهرباء الوطنية

2019/08/24 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مجلس الأعمال الوطني العراقي ، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الكهرباء لؤي الخطيب إلى الاتجاه بالعمل بالطاقة الشمسية في البلاد.وقال عضو مجلس الأعمال الوطني العراقي غدير العطار في بيان له اليوم ، إن”العمل بمنظومات الطاقة الشمسية بكافة أنواعها المبتكرة ، يسهم بشكل كبير بحل أزمة الطاقة الوطنية الكهربائية”.واضاف :” ان تنصيب […]

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