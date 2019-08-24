2019/08/24 | 21:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
اضاف فريق ليفربول متصدر الدوري الانكليزي اليوم السبت، انتصارا جديدا في المنافسة جاء على حساب ارسنال الوصي...
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ليفربول المتصدر يضيف انتصارا ثالثا بالدوري الانكليزي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم
اضاف فريق ليفربول متصدر الدوري الانكليزي اليوم السبت، انتصارا جديدا في المنافسة جاء على حساب ارسنال الوصي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ليفربول المتصدر يضيف انتصارا ثالثا بالدوري الانكليزي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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