باعترافهما بالتخطيط لصنع قنبلة وارتكاب هجمات.. امريكيتان تواجهان عقوبة السجن 20 عاما

2019/08/24 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه مواطنتان أمريكيتان عقوبة السجن لمدة 20 سنة، بعد اعترافهما بالتخطيط لصناعة قنبلة وارتكاب هجمات في الولايات المتحدة.وذكرت قناة CNN :” ان كلا من آسيا صديقي (35 سنة) ونويل فيلينتزاس (31 سنة) المقيمتين في نيويورك ، اقرتا بذنبهما لدى مثولهما أمام محكمة فدرالية في بروكلين”.ووجهت للمرأتين تهمة نشر معلومات متعلقة بصناعة واستخدام أداة […]

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