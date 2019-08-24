2019/08/24 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على سارقين بعد ساعتين من تنفيذ جريمتهما في الموصل.وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان :” ان قوة امنية مشتركة تمكنت من القبض على متهمين بعد ساعتين من قيامهما بسرقة مبلغ ( ١٢ مليون دينار عراقي ) من دار لاحد المواطنين ” .واضاف انه : ” تم […]

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