الرقابة المصرية توقف عددا من المسؤولين على ذمة قضايا فساد

2019/08/24 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر عن ضبط “مسؤولين فاسدين خانوا الأمانة بالاختلاس”، وصاحب شركة خاصة للتوريدات بتهمة تقديم رشوة لتسهيل معاملاته.وأكدت الهيئة المصرية أن من تم احتجازهم هم مديرا عموم ورئيسا الإنتاج لمطحنتي “الشروق” و”الهرم” التابعتين لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، ورئيس قطاع المطاحن السابق بالشركة، وأمين صومعة “العهد الجديد” […]

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