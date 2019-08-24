2019/08/24 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أصدر محافظ #بابل #كرار_العبادي، اليوم السبت، /3/ قرارات أمنية على خلفية هجوم قضاء #المسيب.العبادي ذكر في بيان أنه «من أجل تفويت الفرصة على من يريد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل.. قرارات أمنية بعد تفجير المسيّب: كاميرات وكلاب) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابل.. قرارات أمنية بعد تفجير المسيّب: كاميرات وكلاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).