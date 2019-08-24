2019/08/24 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد نشطاء سوريون معارضون بأن حكومة دمشق استقدمت تعزيزات إلى شمالي مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، استعدادا لمواصلة تقدمها في المنطقة واستعادة بلدة التمانعة.وذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” المعارض، ومقره في بريطانيا، اليوم السبت، أن الجيش السوري يحشد قواته في محور التمانعة وسط توقعات لشنه حملة عسكرية برية على قرى ريف مدينة معرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش السوري يحشد قواته في إدلب استعدادا للتقدم بعد تحرير خان شيخون وكالة صدى الاعلام للانباء.

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