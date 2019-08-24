2019/08/24 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، انتشار الشرطة المجتمعية في العديد من المولات ببغداد للحد من حالات التحرش.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، إنه “بتوجيه من وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، وبإشراف ومتابعة ميدانية من قبل مدير دائرة العلاقات والاعلام اللواء سعد معن، تستمر مفارز الشرطة المجتمعية بالانتشار وبالحملات التوعوية والتثقيفية للحد من حالات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الداخلية تعلن نشر الشرطة المجتمعية في مولات ببغداد للحد من التحرش وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الداخلية تعلن نشر الشرطة المجتمعية في مولات ببغداد للحد من التحرش) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الداخلية تعلن نشر الشرطة المجتمعية في مولات ببغداد للحد من التحرش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).