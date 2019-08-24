هزة أرضية لم يشعر بها المواطنون في كركوك

2019/08/24 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علنت وزارة النقل ، اليوم السبت ، ان مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية عصر اليوم شمال شرق محافظة كركوك وشمال منطقة جمجمال بالسليمانية الساعة 04،48،48 بالتوقيت المحلي لمدينة كركوك ، بلغت قوتها ‏ 3،6 درجة على مقياس ريختر، ولم يشعر بها المواطنون .

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