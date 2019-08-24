مفتش عام الداخلية يزور البصرة ويناقش مع قائد شرطتها الوضع الامني بالمحافظة

2019/08/24 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي المنافذ الحدودية في البصرة للوقوف على واقعها الأمني والخدمي.كما شارك الاسدي في مراسم تشييع شهداء واجب مطاردة تجار ومروجي المخدرات في المحافظة.وعقد المفتش العام فور وصوله الى المحافظة اجتماعاً بحضور قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح وعدد من القادة الأمنيين بالمحافظة لمتابعة الوضع الامني وما تقدمه […]

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