2019/08/24 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على شخص انتحل صفة طبيب في ثلاث محافظات بينها العاصمة بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/24 | 21:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على شخص انتحل صفة طبيب في ثلاث محافظات بينها العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على شخص انتحل صفة طبيب في ثلاث محافظات بينها العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).