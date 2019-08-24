المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يطالع 8824 قضية نزاهة ويشدد على متابعة تهريب النفط والمخدرات

2019/08/24 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنجز منها 5847 قضية لجميع المحاكم بغداد ـ الصباح الجديد: أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي امس السبت، أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد اطلع على 8824 قضية نزاهة معروضة أمام القضاء في عام 2019، مشيراً إلى أن عبد المهدي وجه بضرورة التزام وزارة النفط بتنفيذ التوصيات الخاصة بملف تهريب النفط.وقال المكتب في ...

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