حقوق الانسان تحذر من استفحال ظاهرة المخدرات في البصرة

2019/08/24 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد ضابط ومنتسب واصابة آخرين اثناء محاصرة متاجر بها البصرة ـ الصباح الجديد: حذر مكتب مفوضية حقوق الإنسان في محافظة البصرة من إستفحال ظاهرة المخدرات في المحافظة.وذكرت المفوضية في بيان لها تلقت الصباح الجديد نسخة منه ان مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة واذ يثمن عظيم التضحيات التي يقدمها رجال امن جادوا بحياتهم ...

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