2019/08/24 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات أيمن نعمان عيادة امس السبت، استرجاع 28 عقاراً في الديوانية بقيمة أربعة مليارات دينار إلى الدولة.وقال المكتب في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “الكوادر اللفنية والتحقيقية في المكتب استرجعت 28 عقاراً بقيمة تقدر بـ(4) مليارات دينار في مناطق البر ...

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