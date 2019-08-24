ماء نينوى تنوه الى ايقاف الضخ في مشروع الايمن لثلاثة ايام

2019/08/24 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… نوهت مديرية ماء نينوى، السبت، الى ايقاف الضخ في مشروع ماء الايمن لثلاثة ايام ابتداء من الثلاثاء المقبل، فيما دعت المواطنين الى ملء خزاناتهم بالمياه.وقالت المديرية في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، “ستقوم مديرية ماء نينوى بإيقاف الضخ في مشروع ماء الايمن الموحد ولمدة ثلاثة ايام واعتبارا من يوم […]

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