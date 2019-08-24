حرب العراق على “الروليت” تستمر.. اعتقال عشرات الضباط ونساء أجنبيات

2019/08/24 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلنت وزارة #الداخلية العراقية، اليوم السبت، عن اعتقال عشرات الأشخاص بينهم #نساء أجنبيات و #ضباط من أجهزة أمنية مختلفة، بعد مداهمة عدد من نوادي #القمار في […]

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