اضراب اصحاب الناقلات النفطية يتسبب بأزمة في ميسان

2019/08/24 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفاد مصدر محلي، اليوم السبت، بأزمة نفطية تتعرض لها ميسان بسبب إضراب أصحاب الناقلات النفطية فيها.

وقال المصدر لـ{الفرات} إنه "لليوم الثالث على التوالي وبسبب اضراب اصحاب الناقلات النفطية، تتعرض ميسان لازمة غياب المشتقات النفطية {البانزين ، الكاز} في المحافظة وشبه اغلاق تام لمحطات التزويد النفطي مما دفع الاهالي لحالة من السخط والاستياء بسبب اجبارهم على شراء المنتجات النفطية من السوق السوداء باضعاف السعر الاعتيادي".



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