بالصور.. احتراق 15 دونماً في بغداد

2019/08/24 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اندلعت النيران في بستان يبلغ مساحته {15} دونماً شمال شرق بغداد، اليوم السبت.

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني العامة، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" حريقاً كبيراً اندلع في بستان تقدر بمساحة {١٥} دونماً يحتوي على أشجار ونخيل في منطقة الفحامة شمال شرق العاصمة بغداد".وأشار الى ان" فرقنا في مركز الاعظمية وبأسناد من المراكز القريبة تمكنت من مصارعة النيران وتطويرها من عدة محاور واخماد ألسنة اللهب المشتعلة ومنع توسعها وانتشارها الى الاراضي المجاورة وبدون اي اضرار بشرية".انتهى

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