القبض على متهم ينتحل صفقة طبيب قلبية في الموصل

2019/08/24 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلنت وزارة الداخلية ، السبت عن القاء القبض على شخص انتحل صفة طبيب وجاب ثلاث محافظات بينها العاصمة بغداد.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان حصلت عليه / بدر نيوز/ اليوم، انه بناءً على معلومات دقيقة، قوة مشتركة من مديرية ام الربيعين التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة […]

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