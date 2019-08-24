نينوى.. إيقاف الضخ في مشروع ماء الايمن الموحد ولمدة ثلاثة

2019/08/24 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ نينوى

نوهت

مديرية ماء نينوى، السبت، الى ايقاف الضخ في مشروع ماء الايمن لثلاثة ايام ابتداء

من الثلاثاء المقبل، فيما دعت المواطنين الى ملء خزاناتهم بالمياه.

وقالت

المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “ستقوم مديرية ماء

نينوى بإيقاف الضخ في مشروع ماء الايمن الموحد ولمدة ثلاثة ايام واعتبارا من يوم

الثلاثاء المصادف ٢٧/٨/٢٠١٩”.

واضافت

المديرية، أن “المشروع يغذي المناطق التالية : المنطقة القديمة بالكامل،

تموز، مشيرفة الاولى والثانية، والهرمات الخامسة، ومنطقة موصل الجديدة والرفاعي

بالكامل وحاوي الكنيسة النجار الرفاعي والمطاحن وقسم من اليرموك ومنطقة وادي حجر

ومعسكر الغزلاني”.

ودعت

المديرية، المواطنين الى “الترشيد في استهلاك الماء وملئ الخزانات”.

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