2019/08/24 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت السلطات المحلية في إقلیم البترا في الأردن، الیوم السبت، عن تمكن الأجھزة الأمنیة من إلقاء القبض على مطلق النار على الحافلة التابعة للسلطة في وقت سابق اليوم السبت.وأوضح رئیس السلطة الدكتور سلیمان الفرجات عبر صفحته على “فیسبوك” أن حادثة إطلاق النار “فردیة”، مثمنا جھود الأجھزة الأمنیة لسرعة إلقاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السلطات الأردنية تعلن اعتقال مطلق النار على حافلة البتراء وأن الحادث فردي وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات الأردنية تعلن اعتقال مطلق النار على حافلة البتراء وأن الحادث فردي) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات الأردنية تعلن اعتقال مطلق النار على حافلة البتراء وأن الحادث فردي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).