“ناسا” تحقق في “أول جريمة بشرية في الفضاء”

2019/08/24 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تجري إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، تحقيقا حول مزاعم جريمة مرتكبة من قبل رائدة فضاء، خلال وجودها في محطة الفضاء الدولية، حسبما قالت تقارير صحفية أميركية وحسبما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، فإن هذه الجريمة قد تكون هي الأولى للبشر، إذا تبين فعلا أن رائدة الفضاء، آن ماكلين، وهي مثلية الجنس، قد اخترقت

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