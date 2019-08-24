2019/08/24 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، تقدم نسب الانجاز في مشروع تطوير مرآب النجف الجنوبي التي تجاوزت 77% وتواصل سير العمل لاكماله.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: نسب انجاز متقدمة في مشروع تطوير مرآب النجف الجنوبي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل: نسب انجاز متقدمة في مشروع تطوير مرآب النجف الجنوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).