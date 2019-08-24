الرئاسة الفرنسية: ترامب أكد لماكرون أنه لا يريد حرباً مع إيران بل اتفاقاً

2019/08/24 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الرئاسة الفرنسية اليوم السبت، ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب أكد لنظيره الفرنسي ايمانيول ماكرون أنه لا يريد حرباً مع إيران بل اتفاقاً

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