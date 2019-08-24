رغم ارتفاعها الى الضعف.. زراعة كربلاء تصف اسعار بيض المائدة بالطبيعية

2019/08/24 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد محافظة كربلاء منذ وقف استيراد بيض المائدة ارتفاعا ملحوظا في اسعاره، ما دعا بعض المستهلكين الى المطالبة بمقاطعة شراءه كخطوه للضغط على المنتجين.ابو محمد صاحب محل لبيع البيض قال أن "الإنتاج المحلي لا يسد حاجة السوق وان حاجة البلاد تصل الى ما يقارب 50000 كارتون بينما تنتج المشاريع ما يقارب 4000 كارتون فقط".

فيما قال المواطن عباس الخفاجي ان "معظم المواطنين دخلهم المادي متوسط ما يقارب عشرة آلاف دينار إذا كان سعر طبقة البيض أكثر من 6000 دينار من غير الممكن أن نشتريها لذا نطالب بمراعاة حال المواطنين وتخفيض الأسعار".

لكن مدير زراعة كربلاء رزاق الطائي أكد أن "ارتفاع أسعار البيض في الأسواق طبيعي وعلى الدولة حماية المنتج المحلي وهذا ما قامت به وزارة الزراعة من خلال منعها للاستيراد".

وأضاف الطائي أن "مشاريع إنتاج بيض المائدة قد تطورت وباتت تنتج بطريقة الكيجز وأصبحت لدينا شركات في المحافظة وجمعية مختصة لمربي الدواجن تمكنوا من احداث موازنة لاسعار البيض في الاسواق كي لا ترهق كاهل المستهلكين"، مشيرا الى ان "هذه الشركات والحقول باتت تعمل على امتصاص البطالة من خلال تشغيل عشرات العمال".

ويرى المراقب للشأن الاقتصادي ماجد الخياط أن "الحكومة تحاول أن تحمي مشاريع المواطنين وترتكز على قاعدة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لذلك كان هناك قرار منع الاستيراد ونجده قرار صائب، لكن في الجانب الآخر بدأ المزارع العراقي والتاجر يستغل هذه القرار ويرفع من الأسعار".

وأضاف "اضن أن هذه الأزمة ستنتهي خلال هذه الأيام وستفتح الحدود العراقية أمام بيض المائدة، الحل علينا أن نضع تسعيرة تضمن لصاحب المشروع تسديد القرض الزراعي وتضمن عدم استغلال السوق".

يذكر أن سعر طبقة البيض الواحدة بلغ 7000 دينار بينما يباع الكرتون الواحد ب 70 الف دينار، بينما وصل سعر طبقة البيض قبل قرار منع الاستيراد الى 2500 دينار فقط.

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