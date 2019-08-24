2019/08/24 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تصاعدت الاشتباكات، مساء اليوم السبت، بين متظاهرين وقوات الأمن الأردنية في مدينة الرمثا الحدودية مع سوريا.وتجددت الاحتجاجات وأعمال الشغب بالمدينة على خلفية قرارات جمركية أصدرتها الحكومة، إلى جانب ما سماه الأهالي تضييق على تجار المدينة الذين يوصفون بـ”البحارة”.وقام شبان بقطع الطرق بالإطارات المشتعلة والحجارة، بالمدينة التي تقع شمال الأردن، فيما أرسلت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن الاردنية في الرمثا الحدودية مع سورية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن الاردنية في الرمثا الحدودية مع سورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).