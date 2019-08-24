2019/08/24 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس العراقي برهم صالح، رفضه القاطع لتحول بلاده إلى ساحة صراعات، مشيراً إلى أهمية تعزيز التماسك السياسي الداخلي وحفظ سيادة العراق وأمنه واستقلاله، كما شدد على أن العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على أي من دول الجوار والمنطقة.وشدد صالح، خلال استقباله اليوم السبت بشكل منفصل في بغداد، رئيسي ائتلاف “دولة القانون”، نوري المالكي، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس العراق يعرب عن رفضه على تحويل بلاده ساحة لتصفية الحسابات النعيم نيوز.

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