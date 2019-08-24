2019/08/24 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على منتحل صفة طبيب في الموصل.وقال لناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن انه :” بناءً على معلومات دقيقة ، القت قوة مشتركة القبض على متهم ينتحل صفة دكتور اخصائي امراض قلبية وباطنية يمارس مهنة طبيب في عيادة داخل سوق منطقة موصل الجديدة في الجانب الايمن لمدينة الموصل”.و اضاف انه […]

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