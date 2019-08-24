الأردن تعلن الإفراج عن مواطن محتجز في سوريا بـ”جهود الجيش”

2019/08/24 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، عن إطلاق سراح مواطن من المملكة احتجزه مجهولون في سوريا، وانقطع الاتصال به في 12 أغسطس الحالي.وقالت الخارجية الأردنية، في بيان أصدرته بهذا الصدد على لسان المتحدث باسمها، سفيان القضاة: “بجهود مشتركة بين الوزارة والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة المختصة، تم إطلاق سراح المواطن الأردني

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