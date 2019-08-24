2019/08/24 | 22:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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تشير دراسة أجرتها المدرسة النرويجية للعلوم الرياضية إلى أن القيام بنشاط بدني خفيف مثل الطبخ أو غسل الصحون كل يوم يكفي لتقليل مخاطر الوفاة المبكرة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: الأعمال المنزلية تطيل العمر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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