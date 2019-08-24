دراسة: الأعمال المنزلية تطيل العمر

2019/08/24 | 22:59

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تشير دراسة أجرتها المدرسة النرويجية للعلوم الرياضية إلى أن القيام بنشاط بدني خفيف مثل الطبخ أو غسل الصحون كل يوم يكفي لتقليل مخاطر الوفاة المبكرة

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