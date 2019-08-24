حبة دواء تقلل الأزمات القلبية

2019/08/24 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت نتائج دراسة طبية أن التناول اليومي لحبة دواء مركبة من مزج 4 أدوية محددة يمكن أن يقلل عدد الأزمات القلبية والسكتات الدماغية بمقدار الثلث،

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