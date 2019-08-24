مقتل شرطي وإصابة آخر بهجوم لداعش قرب بعقوبة

2019/08/24 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي في ديالى ،اليوم السبت، بمقتل شوطي وإصابة آخر بهجوم لداعش قرب بعقوبة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن"شرطيا قتل واصيب آخر بهجوم شنه عناصر داعش في نقطة بأطراف ناحية هبهب قرب مدينة بعقوبة".

وأضاف أنه "تم نقل جثة الضحية للطب العدلي والمصاب الى مستشفى لتلقي العلاج".

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