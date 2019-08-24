ريال مدريد يقع في فخ التعادل مع بلد الوليد

2019/08/24 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل (1-1)، في عقر داره، أمام ضيفه بلد الوليد، العائد إلى الدوري الإسباني لكرة القدم، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، في الجولة الثانية لليغا.وسجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف السبق للفريق الملكي، في الدقيقة 82.ورد عليه اللاعب، سيرجيو غوارديولا نافارو، بهدف التعادل للضيوف، […]

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