ضبط مادة الهيروين المخدرة وابر هرمونات في منفذي الشلامجة ومطار النجف

2019/08/24 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، من ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة (الهيروين) المخدرة بوزن (21غم) مخبأة في ملابسه الداخلية في صالة الوافدين في منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة.

وذكر اعلام الهيأة في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تمت عملية الضبط بالتعاون مع الجهات الأمنية وشعبة مكافحة المخدرات في المنفذ".

واضاف انه في سياق منفصل تم "ضبط مسافرة عراقية قادمة من إيران على متن الخطوط الجوية العراقية بحوزتها (120) إبرة هرمون غير مصرح بها في منفذ مطار النجف الاشرف".

واشار انه "تم حجز ما تم ضبطه بالتعاون والتنسيق بين المركز الصحي والكمرك المدني وباشراف مديرية منفذ مطار النجف ،واحيلت الابر المضبوطة الى دائرة صحة النجف للوقوف على ماهية هذه المواد الطبية".

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