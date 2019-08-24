اعتقال متاجرين بالمخدرات في الناصرية

2019/08/24 | 23:00

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(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..



كشفت شرطة ذي قار ، اليوم السبت ، عن اعتقال متاجرين بالمواد المخدرة في مدينة الناصرية ، وضبط 290 قرص مخدر مختلف الانواع .وقال بيان للشرطة تابعته ( المستقلة ) ان ” شعبة مكافحة المخدرات قامت باستدراج المتهمين بعد المتابعة الجادة والقاء القبض عليهما “.واشار البيان الى ” تدوين اقوالهما و توقيفهما استنادا الى احكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية “.

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