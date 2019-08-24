محافظ بغداد يوجه مديرية الطرق والجسور بالمباشرة بصيانة جسر الدورة

2019/08/24 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ طالب ضاحياعلنت مديرية طرق وجسور محافظة بغداد المباشرة بصيانة جسر الدورة على الطريق حسب توجيهات محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري.وقال مدير مديرية طرق وجسور المحافظة سعدي عبد الرضا، ان « الاعمال التي تجرى حاليا لصيانة جسر الدورة تمثلت بتبديل مفاصل التمدد الحديدية المخلوعة بأخرى مطاطية (المرحلة الثانية) «،منوها بان « محافظ بغداد وجه بإجراء صيانة على جميع الجسور ضمن خطة أعدتها المديرية».واوضح عبد الرضا « ان انجاز العمل سيكون خلال يومي الجمعة والسبت وخلال الليل فقط لضمان عدم مضايقة المواطنين او التسبب بزحامات مرورية»، داعيا « سائقي المركبات الى الحذر وسلك الطرق البديل التي توفرت بالتنسيق والتعاون مع مديرية المرور العامة ووزارة الداخلية «.من جهة اخرى وبرعاية محافظ بغداد فلاح الجزائري كرمت اعدادية الكرامة للبنات طالبتها المتفوقات لمرحلة السادس الإعدادي للعام الدراسي ٢٠١٨_٢٠١٩.واشاد المحافظ «بالجهود المبذولة من قبل إدارة المدرسة واولياء الأمور في حصول (٤٥) طالبة على معدل ٩٠ وأكثر ، مؤكدا ان المحافظة داعمة لجميع مديريات التربية للارتقاء بالواقع التربوي والتعليمي».هذا وحضر التكريم كل من السيدين ماجد الساعدي وعلي هجول عضوا مجلس محافظة بغداد و المعاون الفني لتربية الرصافة الثانية كريم ناصر وعدداً من مدراء الأقسام.

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