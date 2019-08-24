الأنواء الجوية: ارتفاع درجات الحرارة في عموم مناطق البلاد يوم غد الاحد

2019/08/24 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية، السبت، ارتفاع درجات الحرارة في عموم مناطق البلاد، يوم غد الاحد.وذكرت الهيئة في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، أن “المنطقة الوسطى في البلاد ستشهد يوم غد الأحد، طقساً مشمساً حاراً، مع ارتفاع درجات الحرارة قليلاً”، مشيراً إلى ان “الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة […]

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