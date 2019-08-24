رئيس العراق يرفض تحول بلاده إلى ساحة لتصفية الحسابات بين الدول الأخرى

2019/08/24 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، رفضه القاطع لتحول بلاده إلى ساحة صراعات، مشيراً إلى أهمية تعزيز التماسك السياسي الداخلي وحفظ سيادة العراق وأمنه واستقلاله.وشدد صالح، خلال استقباله اليوم السبت بشكل منفصل في بغداد، رئيسي ائتلاف “دولة القانون”، نوري المالكي، و”الفتح”، هادي العامري، ورئيس مجلس النواب السابق، سليم الجبوري، شدد على رفضه سياسة المحاور وضرورة …

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