مصرع احد نازحي سنجار غرقا في نهر الخابور في زاخو

2019/08/24 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعرض شاب نازح من اهالي سنجار، مساء السبت، للغرق في نهر الخابور في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك باقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في دهوك الرائد بيوار عبدالعزيز في بيان، ان الحادث حصل مساء السبت، عندما غرق شاب من اهالي سنجار اثناء ممارسته السباحة في نهر الخابور، مبينا ان فرق الدفاع المدني في دهوك استطاعت اخراج جثمانه من النهر.

واضاف ان الشاب الغريق اسمه (م،خ) ويبلغ 24 عاما من العمر.

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