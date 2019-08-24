2019/08/24 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزوراء يودع البطولة العربية بخسارته امام الرفاع البحريني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/24 | 23:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزوراء يودع البطولة العربية بخسارته امام الرفاع البحريني) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزوراء يودع البطولة العربية بخسارته امام الرفاع البحريني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).