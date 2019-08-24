تدمير وكرين لداعش وعجلة مفخخة في جزيرة نينوى

2019/08/24 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى تمكنت من العثور على ٤٢ علبة عتاد ٢٣ ملم و ٢٥ علبه عتاد ٣٧ ملم،".واضاف" كما تم تدمير وكرين بداخلهما تجهيزات ومواد غذائية، فضلا عن العثور على عجلة مفخخة وقد تم تدميرها، في جزيرة نينوى جنوبي بحيرة سنيسلة".انتهى

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