الرفاع يخطف فوزاً متأخراً من الزوراء ويتأهل للبطولة العربية

2019/08/24 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تأهل نادي الرفاع البحريني الى البطولة العربية بعد تحقيقه النقاط الكاملة اثر فوزه الثالث على نادي الزوراء العراقي.

وعلى ملعب البلدي لبرشيد في المغرب تمكن النادي البحريني من خطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 من عمر المباراة عن طريق اللاعب مهدي درويش لتنتهي المباراة بنتيجة {1-0}.



وبهذه النتيجة يكون الرفاع في صدارة المجموعة بـ 9 نقاط تاركاً خلفه اتحاد طنجة المغربي برصيد 6 نقاط والزوراء برصيد 3 نقاط وهورسيد الصومالي بلا نقاط.



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