بسبب ايران وقطر ..الامارت تقرر ابعاد سياسي و رجل اعمال عراقي

2019/08/24 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادافادت مصادر متطابقة ان دولة الامارات ،قررت ابعاد رجل الاعمال العراقي و السياسي، اكرم العساف ،بعد دخوله بتحالف سياسي مع ايران و قطر .يذكر ان العساف ، احد القيادات السياسية السنية الشابة ، التي تعمل مع السياسي العراقي ، اياد علاوي، وينحدر من محافظة الانبار مدينة الرمادي منطقة البوعساف.

ولم يصدر حتى الان اي موقف من قبل الائتلاف السياسي لعلاوي في شأن صحة الابعاد او عدمة .

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