2019/08/24 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم

فرض فريق بلد الوليد بكرة القدم اليوم السبت، التعادل 1-1 على صاحب الضيافة ريال مدريد، في لقاء جرى على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

حاول ريال مدريد افتتاح التسجيل مبكرا في الشوط الاول

بغداد اليوم

اضاف فريق ليفربول متصدر الدوري الانكليزي اليوم السبت، انتصارا جديدا في المنافسة جاء على حساب ارسنال الوصيف 3-1، في لقاء جرى على ملعب الأنفيلد بقمة المرحلة الثالثة في "البريميرليج".

الشوط الاول شهد افضلية لليفربول وضغط على

بغداد اليوم - بغداد

نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، تسمية مدرب محلي مساعد لكاتانيتش في مهمة المنتخب المقبلة، بعد تجديد العقد مع السلوفيني أمس الجمعة.

وقال عضو المكتب الاعلامي في الاتحاد حسين الخرساني، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الزوراء يودع كأس الاندية العربية بالخسارة من الرفاع البحريني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الزوراء يودع كأس الاندية العربية بالخسارة من الرفاع البحريني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).