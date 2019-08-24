الإعلام الأمني: تدمير عجلة مفخخة في نينوى

2019/08/24 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم السبت، تدمير عجلة مفخخة في محافظة نينوى

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