2019/08/24 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حركه النجباء العراقيه التزامها السياسي والعسكري بفتوي المرجع الديني آيه الله السيد الحائري حول تحريم تواجد القوات الأميركيه في العراق.وأشارت الحركة إلى قاعده اشتباك جديدة فرضها الأميركان وكانت عصائب أهل الحق طالبت الولايات المتحدة بالخروج من العراق وإلا ستواجه مقاومة مسلحة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجباء:ملتزمون بفتوى المرجعية حول تحريم تواجد القوات الأمريكية في العراق النعيم نيوز.

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